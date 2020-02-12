Karamollaoğlu suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamollaoğlu suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı - Son Dakika

Karamollaoğlu suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı

6 saat önce

Karamollaoğlu Suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı.

Karamollaoğlu Suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı

Karamollaoğlu suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:42 Kaynak: DHA
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