Son Dakika › Güncel › Karamollaoğlu suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı - Son Dakika
Karamollaoğlu suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı
6 saat önce
Karamollaoğlu Suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:42 Kaynak: DHA
Karamollaoğlu Suriye'de kalıcı barış, bölgenin asli unsurlarının diyaloğu ile sağlanmalı
Son Dakika Erdoğan'ın "Her yerde vuracağız" sözleri dünya gündemine oturdu Haseke'de ABD askerleri ile Esed güçleri çatıştı, 1 rejim askeri öldü ABD ile Esed güçlerinin karşı karşıya geldiği olayda, Rus bayraklı araçlar dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler