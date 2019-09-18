Karamollaoğlu: türkiye'de 2 yıldan önce seçim olmaz





SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Benim kanaatim 2 yıldan önce Türkiye'de seçim olmaz. İktidarda bulunan partinin, şartlar uygun değilken, 'Efendim gecikirsek daha da kötü olacak' diye bugünkü şartlarda seçim yoluna gideceğini zannetmiyorum" dedi.





SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na endişelerimi dile getirmeyi, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda karşı karşıya olduğu problemleri en azından benim ağzımdan dinlemiş olmasını arzu ettim. Kendisi de görüşme esnasında kanaatlerini dile getirdi bazı konularda. Türkiye'miz bugün çok büyük badirelerle karşı karşıyadır. Bunların çözümü için önümüzde tek yol vardır; o da diyalog ve müzakere. Kararların isabetli olabilmesi, istişarenin genişliğine ve mahiyetine bağlıdır" diye konuştu.





'ANNELER ÜZERİNDEN SİYASİ RANT PEŞİNE DÜŞÜLMESİN'





Diyarbakır'da, HDP il binası önünde kayıp çocuklarının bulunması için oturma eylemi yapan ailelerle ilgili Karamollaoğlu, "Hiç kimse annelerin bu acısı üzerinden siyasi rant peşine düşmesin. Yazık olur, kendilerine de yazık ederler, itibarlarını zedeler. Topluma da zarar ederler, acı çeken annelere de zarar verirler" dedi.





Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan SP lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir araya geldiklerinde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmesi yönünde tavsiyede bulunup, bulunmadığına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:





"Ben doğrudan doğruya, 'Esad ile görüşülmesi icap eder' diye bir ifade kullanmadım zaten. Ancak 'Suriye ile mutlaka görüşülmesi icap eder' fikrimi dile getirdim. Sayın Cumhurbaşkanı buna hiç itiraz etmedi. Aynı zamanda aslında belli merciler tarafından bir kısım görüşmelerin yürütüldüğü intibasını doğuracak cümleler de kurdu."





'HERKESLE ÇALIŞABİLİRİZ'





Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Birlikte çalışalım' teklifinde bulunduğu iddialarıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı bizim konuşmamız tamamlandıktan ve ben ayrılmadan önce böyle bir ifade kullandı. Ben de bunu garipsemedim. Çünkü biz geçmişte birlikte siyaset yaptık; ancak bu konuyu şu anda zahit olarak gördüğümü ifade ettim. Zaman içinde bunlar da görüşülür, görüşülmez, demiyorum. Biz herkesle çalışabiliriz; ancak yanlışlar terk edilmeden birlikte çalışma imkanı olmaz" dedi.





'2 YILDAN ÖNCE ERKEN SEÇİM OLMAZ'





SP lideri Karamollaoğlu, erken seçim ihtimaline ilişkin soru üzerine, "'Ben şimdi seçime gidiyorum' demesini mümkün görmüyorum; ancak bu istikamette müspet birtakım adımlar atmaya başlar ve bunun neticesini hisseder, toplumda da böyle bir his doğarsa o zaman seçime gidebilir. Ben de bunun en az 2 yıla ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Yani benim kanaatim 2 yıldan önce Türkiye'de seçim olmaz. İktidarda bulunan bir partinin, şartlar uygun değilken, 'Efendim gecikirsek daha da kötü olacak' diye bugünkü şartlarda seçim yoluna gideceğini hiç zannetmiyorum. Hele de İstanbul seçimlerini gördükten sonra" diye konuştu.