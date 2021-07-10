KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR - Son Dakika

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Manisa İl kongresine katıldı.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Manisa İl Kongresi'ne katıldı. Karamollaoğlu, Türkiye'nin temel probleminin zihniyet problemi olduğunu söyleyerek "Önce biz bunun farkına varacağız. Bu zihniyeti değiştirmek için çaba harcayacağız. Bunu bu millet yapacak" dedi.

Saadet Partisi'nin Manisa 5'inci olağan İl Kongresi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılımı ile yapıldı. Kongre öncesi Manisa'ya gelen Karamollaoğlu, Şehzadeler ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Karamollaoğlu'na, SP il yönetimi ve partililer eşlik etti. Esnaf gezisinin ardından Karamollaoğlu, kongrenin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'na geçti. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut il başkanı Zekai Yılmaz, güven tazeledi.

'TÜRKİYE'NİN TEMEL PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİDİR'

Kongrede konuşma yapan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Şu an Türkiye'de problemlerimizi çözmeye talip olan siyasiler ile farklı görüşlere sahipseler bir araya gelip meselelerimizi konuşmakta zorluk çekiyoruz. Büyük bir kısmı söze başlarken en büyük ithamla başlıyor. Onunla aynı fikirde değiliz ya aynı kanaatleri paylaşmıyoruz ya, hemen hain damgasını basmayı kendi vazifesi görüyor. Türkiye'nin temel problemi zihniyet problemidir. Bir arada yaşayıp, yaşayamama problemi. Benim gibi düşünmüyorsan, benim gibi inanmıyorsan, benim gibi yaşamıyorsan tabiri caizse Allah senin belanı versin. Böyle yola çıkılmaz, böyle konuşulmaz. Öyle de problem teşhis edilemez. Önce biz bunun farkına varacağız. Bu zihniyeti değiştirmek için çaba harcayacağız. Bunu bu millet yapacak. Oy verme çağına gelmiş reşit olmuş insanlar yapacak. Yoksa siyasiler, herkes, bizler kendine göre bir yol tutturmuşuz o yolda yürür gideriz" diye konuştu.