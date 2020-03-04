Karamollaoğlu: Türkiye'nin yaşadığı en ciddi sorunlardan birisi mülteci meselesi - Son Dakika

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " Türkiye'nin yaşadığı en ciddi sorunlardan birisi mülteci meselesidir. 9 yılı bulan Suriye iç savaşının en ağır sonuçlarından birisi, ülkemize göç etmek zorunda kalan mülteciler oldu. Bizim tavrımız bugüne kadar hep mazluma el uzatmak oldu" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, 34 askerin şehit olduğu İdlib saldırısının kendilerini derinden yaraladığını söyleyerek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. TBMM'de dün kapalı oturum gerçekleştiğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu oturumun yapılmasını önemli görüyorum. Çünkü muhalefetin bilgilendirilmesi önemli bir konu. Son zamanlarda şehitlik siyasi bir malzeme olarak kullanılıyor. Bu maksatla gündem getiriliyor. Şehitlik üzerinden siyasi prim yapmak kimseye fayda vermez. Şehitlik kutsaldır ama birisi şehit oldu mu biz şenlik yapmayız. Şimdi 'Şehitler Tepesi' diye bir polemik sık sık gündeme getiriliyor. Biz askerlerimizi 'inşallah şehit olsunlar' diye mi göndeririz, yoksa gazi olsun diye mi? Elbette biz askerimizin sağ salim dönmesini isteriz" dedi.

'YETER Kİ BİR ARAYA GELELİM'

Karamollaoğlu, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan 'ın yıllar önce, "Suriye'den sonra hedef Türkiye'dir" dediğini belirterek, "O husus, siyonizmin Türkiye ile İran 'ı savaştırmak, karşı karşıya getirmek istemesidir. Biz yarım asırdır coğrafyamızda kirli emelleri bulunan mihrakların bu planlarına dikkat çekiyoruz. Şairin dediği gibi; 'Biz bağıracağız, birileri hiç duymayacak, hep aynı hikaye, duyanlara selam olsun.' Özellikle vurgulamak istiyorum, bizim bu coğrafyada akl-ı selim ve diyalog ile çözemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yok. Yeter ki bir araya gelelim, sorunlarımızı aynı masa etrafında konuşabilelim" diye konuştu.

'Türkiye'nin yaşadığı en ciddi sorunlardan birisi mülteci meselesidir' diyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"9 yılı bulan Suriye iç savaşının en ağır sonuçlarından birisi ülkemize göç etmek zorunda kalan mülteciler oldu. Bizim tavrımız bugüne kadar hep mazluma el uzatmak oldu. Mülteci meselesine de bu zaviyeden baktık, 'düşene bir tekmede biz atamayız' dedik."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haluk KARAASLAN/ANKARA,-