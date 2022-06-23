Karamollaoğlu: Vatandaş Evinden Dışarıya Adım Atamıyor. İktidar, Problemi Çözeceğine Hâlâ Muhalefetle Uğraşıyor, Algı Üretme Peşine Düşüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "'Yol yaptık, havalimanı yaptık' diye övünen bir iktidar döneminde mazot 30 lirayı, otobüs bileti fiyatları 400-500 liraları, uçak biletleri de bin lirayı aştı; vatandaş evinden dışarıya adım atamıyor. Tüm bu yanlışlarını örtmek için ise her zaman olduğu gibi iktidar, problemi çözeceğine hala muhalefetle uğraşıyor, algı üretme peşine düşüyor" dedi.

Temel Karamollaoğlu, bugün sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Tarımı ihracattan gelen parayla değerlendiren, her gün bir başka yerde yanan buğday tarlaları için kılını bile kıpırdatmayan bir iktidar yüzünden bugün ekmek 5 lira oldu. Eğitimi binayla değerlendiren bir iktidar yüzünden bugün gençlerimiz 'diplomalı işsiz' haline geldi. Sağlık alanında sadece hastane binası yaparak çağ atladığını zanneden, doktorlarımıza 'Giderseniz gidin' diyen bir iktidar yüzünden bugün insanlar randevu bile alamıyor; 3-4 hafta sonrasına bile razı oluyor ama günlerce sonra dahi muayene olamıyor. Hukuku adliye sarayları yapmaya indirgeyen bir iktidar yüzünden her gün bir başka insanımız mağduriyet yaşıyor.

"İKTİDAR, PROBLEMİ ÇÖZECEĞİNE HALA MUHALEFETLE UĞRAŞIYOR"

'Yol yaptık, havalimanı yaptık' diye övünen bir iktidar döneminde mazot 30 lirayı, otobüs bileti fiyatları 400-500 liraları, uçak biletleri de bin lirayı aştı; vatandaş evinden dışarıya adım atamıyor. Tüm bu yanlışlarını örtmek için ise her zaman olduğu gibi iktidar, problemi çözeceğine hala muhalefetle uğraşıyor, algı üretme peşine düşüyor. Biz, Saadet Partisi olarak olan bitenleri gayet iyi okuyor ve aklıselimle değerlendiriyoruz.

"GERÇEKLERDEN GOCUNAN OLURSA ONUN DA MÜSEBBİBİ BİZ DEĞİLİZ"

Dönen dolapların da kurulan tuzakların da farkındayız. Biz, birilerinin ciğerlerini bile biliriz, onlar da bizim onları ne kadar iyi bildiğimizi bilirler. Birileri olmadık işlere tevessül etseler de biz asla 'helal ve dürüst siyaset' yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gerçekleri, kimseyi rencide etmeden olduğu gibi söyleyeceğiz. Fakat gerçeklerden gocunan olursa onun da müsebbibi biz değiliz. Bugüne kadar hiçbir zaman süte su katanlardan olmadık, bundan sonra da asla olmayacağız."