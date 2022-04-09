İSTANBUL-KARAMOLLAOĞLU VE İMAMOĞLU, SAADET PARTİSİ'NİN İFTARINDA BULUŞTU - Son Dakika

SAADET Partisi'nin 'Geleneksel İstanbul İftarı' Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Saadet Partisi, İstanbul İl Başkanlığı'nın geleneksel olarak düzenlediği İstanbul iftarını Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirdi. İftara Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve partililer katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildikten sonra oruç açıldı.

"ADALET İNSANA GÖRE DEĞİŞMEZ"

İftar programında bir konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Milli görüşçüler olarak bizim gibi inanan, inanmayan herkesin saadeti için çalışan bir anlayışa sahibiz. Adalet, insana göre değişmez. Şahıslara göre değişmez. İnançlara göre değişmez. Bir yerde ihtilaf varsa, o meseleye mutlaka bitaraf anlayışla yaklaşmak gerekir. Adalet, saraylarda gerçekleşmez. Adalet, müesseselerle de gerçekleşmez. Adalet, kanun yapmakla da gerçekleşmez. Adaletin gerçekleşmesi için, yönetimde bulunanların farklı bir zihniyette olması icap eder. Adalet, kendisinin aleyhine tecelli ettiği zaman, tereddütsüz o hükmü kabul ederse, işte orada adalet var demektir" dedi.

Karamollaoğlu sözlerini, "Yoksa adaletten sadece, istismar maksadıyla bahsetmiş olursunuz. 'Adalet, mülkün temelidir' durduk yere söylenmiş bir söz değil. Bu bizim inancımızın da temelidir. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. İnşallah buradan alacağımız güçle, azimle, kararlılıkla bu yolda hepimiz bundan önce yaptığımız çalışmalardan daha fazlasını gerçekleştirme yolunda kararlılıkla davranırız diye ümit ediyorum" şeklinde sonlandırdı

"GÜZEL DUYGULARI BİZİMLE BULUŞTURSUN"

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ramazan her bakımdan müstesna bir zaman dilimidir. Hayır ve bereketiyle, maneviyatıyla, faziletiyle bizi sarar. Ramazan insan bedeni ve ruhu için aynı zamanda ilahi bir uyarıdır. Mübarek Ramazan ayı ruhumuza sevgi, sabır, hoşgörü ve itidalle doldurmasını temenni ediyorum. Ramazan ayı, savaşı durduran barışı getiren, milletimizi birbiriyle barıştıran ve güzel duyguları bizimle buluştursun istiyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü döküm:

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-İmamoğlu ve Karamollaoğlu detay

-Salondan detay

-Karamollaoğlu'nun konuşması

-İmamoğlu'nun konuşması

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