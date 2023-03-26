İSTANBUL-KARAMOLLAOĞLU YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN YAPTIĞINI YAPAMAYIZ. İKİ GÜNDE ÇARK ETMEYİZ - Son Dakika
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İSTANBUL-KARAMOLLAOĞLU YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN YAPTIĞINI YAPAMAYIZ. İKİ GÜNDE ÇARK ETMEYİZ

26.03.2023 23:11

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi'nin karar değiştirip Cumhur İtttifakı'na katılmasını eleştirdi. Karamollaoğlu, "Şartların yeri geldiği zaman zor olduğunu ben de görüyorum. Ama bizi maalesef üzen, hayra vesile olur diye düşündüğümüz, Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız. İki günde çark edemeyiz. Yani hangi şartlardan dolayı böyle hızlı bir çark yaptılar onu bilmiyorum." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin il başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Divanı Toplantısı'na katıldı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili yapılması planlanan çalışmaların anlatıldığı toplantının 'Siyasal Konuşmalar' bölümünde Karamollaoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YENİDEN REFAH'IN YAPTIĞINI YAPAMAYIZ"

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını eleştiren Temel Karamollaoğlu, "Şartların yeri geldiği zaman zor olduğunu ben de görüyorum. Ama bizi maalesef üzen, hayra vesile olur diye düşündüğümüz, Yeniden Refah Partisi'nin yaptığını yapamayız. İki günde çark edemeyiz. Yani hangi şartlardan dolayı böyle hızlı bir çark yaptılar onu bilmiyorum. Ama attıkları adımın, verdikleri kararın kendileri için faydalı olduğu kanaatinde değilim. Yalnız bir şey oldu, milletimizin gözü açıldı. Bu önemli Biz bu seçimlerde gerçekleri ortaya koymaya gayret göstereceğiz. Biz adalet istiyoruz, hakkaniyet istiyoruz. Biz yolsuzlukların olduğu bir ülkede yaşamak istemiyoruz, israfın zirveye çıktığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

"ZOR KARARLAR ALMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Karamollaoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bir seçime gidiyoruz. Ülkemizin bugünkü şartlarda, adeta yeniden şekillenmesi için adımlar atmaya gayret ediyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz, zor kararlar almak mecburiyetindeyiz. Ancak şunu unutmayalım, Bizim davamız haktır. Biz bu davadan hiçbir zaman dönmeyeceğiz."

"DAVAYA HAYATIMIZIN SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı iken hayata veda ettiğini hatırlatan Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti: "Davasından hiç vazgeçmedi. Biz de, eğer beklemediğimiz tavırlarla, hadiselerle karşılaşırsak hepimiz ahdetmeliyiz ki; bu dava bizim davamız. Erbakan Hocamız son nefesini verirken nasıl bu davaya sahip çıktıysa, biz de bu davaya hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız. Hakiki manada 'Milli Görüşçü' prensiplerimiz değişmedi. Biz yine ahlaki ve manevi değerlerimizin ihyası için çalışmaya gayret edeceğiz. Bu bizim olmazsa olmazımız. Ancak zayıf bir dünya bu idealleri koruyamaz, taşıyamaz. Bunun için de maddi kalkınmaya mecburuz. Ülkemizde yaşayan her insanın rahat çalışacağı bir işi, geçimini sağlayacak kadar bir ücrete sahip olması icap eder. Bu bizim idealimiz."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İSTANBUL-KARAMOLLAOĞLU YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN YAPTIĞINI YAPAMAYIZ. İKİ GÜNDE ÇARK ETMEYİZ - Son Dakika


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