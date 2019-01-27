Son Dakika Haberleri: Karamollaoğlu: Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz

Karamollaoğlu: Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz

1 saat önce

Karamollaoğlu, "Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz.

Karamollaoğlu: Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz, System.String[]
Karamollaoğlu, "Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz. Göç veren illere, güç kazandıracağız. Rantsal dönüşümü değil gerçek kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:48 

Ekonomi
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