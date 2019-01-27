Karamollaoğlu: Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz
1 saat önce
Karamollaoğlu, "Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz.
Karamollaoğlu, "Yerelde sanayileşmeye öncülük edeceğiz. Göç veren illere, güç kazandıracağız. Rantsal dönüşümü değil gerçek kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:48
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