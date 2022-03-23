Karamollaoğlu: Zam yapılmayan hiçbir ürün kalmadı - Son Dakika
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Karamollaoğlu: Zam yapılmayan hiçbir ürün kalmadı

23.03.2022 14:58
Karamollaoğlu: Zam yapılmayan hiçbir ürün kalmadı

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin, öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu söyleyerek, "Sadece et değil ki, zam yapılmayan hiçbir ürün kalmadı" dedi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin, öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu söyleyerek, "Sadece et değil ki, zam yapılmayan hiçbir ürün kalmadı" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin yaptığı eylemde polisin müdahalesinin kabul edilemez olduğunu, şiddet uygulayanların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Akaryakıt fiyatları can yakıyor. Şehirler arası otobüs biletlerine bir zam daha yapıldı. Kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapıldı. Tedbir alınmazsa önümüzdeki günlerde hayvancılığın da tükeneceğine işaret ediyor. Bu arada Et ve Süt Kurumu başkanının açıklaması da evlere şenlik. Neden yüzde 48 zam yapmışlar? Çünkü et çok ucuzmuş, millet kuyruğa girmiş, o kuyruğu önlemek için. Allah akıl fikir versin. Sadece et değil ki, zam yapılmayan hiçbir ürün kalmadı" dedi.'İSRAİL'E NASIL VE NE ZAMAN TAVIR KOYACAĞIZ?'

Karamollaoğlu, Türkiye'nin konumu itibarıyla herhangi bir ülke olmadığını, dünyanın en stratejik konumunda olduğunu bildirdi. Türkiye'nin dış politikayı ihmal etme lüksünün hiçbir zaman olmadığını, bundan sonra da olmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Biz asla edilgen bir dış politika yürütemeyiz. Hem geri bırakılmış ülkeler, hem İslam ülkeleri darmadağınık. Oysa bir tarağın dişleri gibi yan yana olmamız, birbirimizin dertleriyle dertlenmemiz gerekir. Katliamı politika olarak benimseyen İsrail'e nasıl ve ne zaman tavrı koyacağız? Suriye'de barışın sağlanması için ne zaman adım atacağız? Ne zaman Keşmir'e el uzatacağız ve Hindistan'a karşı ne zaman tavır belirleyeceğiz? Gelin, üzerimizdeki bu ölü toprağını hep birlikte atalım; mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkalım. Sorunlarımızı birlikte çözmek için gayret edelim. Yoksa elimizde ne varsa kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız" diye konuştu.


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Temel Karamollaoğlu, Ne zaman, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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