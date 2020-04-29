Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden salgınla mücadeleye destek - Son Dakika

Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Dalı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) mücadele çalışmalarına destek amacıyla dezenfektan üretimine devam ediyor.

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım, yaptığı açıklamada, Karamürsel'in köklü mesleki eğitim veren okullarından biri olduklarını belirtti.

Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için öğrencilere hem teori hem de pratik kazandırdıklarını vurgulayan Yıldırım, "Koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan üretiyoruz. Okulumuz, bu kapsamda ülkemizin verdiği mücadeleye de destek vermeye devam ediyor." dedi.

Kimya teknolojisi alanında dal şefi Derviş Toprak ve koordinatör müdür yardımcısı Murat Kaba ile ürettikleri el antiseptiklerini, resmi kurumlara, esnaf ve halka ücretsiz dağıtıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Kurumların hijyen solüsyonu ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen dezenfektanlar bakteri, mantar, virüs gibi pek çok zararlı organizmaya karşı etkili ve sağlık açısından da hiçbir sakıncası bulunmuyor. Ürünün doldurulması ve paketlenmesinde emeği geçen okul personelimize ve dağıtımında emeği geçen müdür yardımcıları Murat Kaba, Fikrettin Uğur ve elektronik öğretmeni Ertuğrul Yalçın'a teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve tüm dünyanın içerisinde bulunduğu bu zor günlerin üstesinden dayanışma ile ve Bakanlığımızın talimatlarını eksiksiz yerine getirerek geleceğimizi düşünüyoruz."