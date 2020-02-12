Karamürsel AK Parti İlçe Başkanlığında temayül yoklaması - Son Dakika
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Karamürsel AK Parti İlçe Başkanlığında temayül yoklaması

13 dakika önce

Karamürsel AK Parti İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

Karamürsel AK Parti İlçe Başkanlığında temayül yoklaması, System.String[]

Karamürsel AK Parti İlçe Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda yapılan temayül yoklamasına, Ahmet Utaş, Sait Mete, Fatih Temiz, İsa Akgün, Hasan Olgun ve Mustafa Çelik'ten oluşan aday adayları başvuruda bulundu.

AK Parti Bölge Koordinatörü Hikmet Ayar başkanlığında gerçekleştirilen temayül yoklamasında ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolu üyeleri ile mahalle ve köy temsilcileri oy kullandı.

Ayar, yaptığı açıklamada, temayül yoklaması ile belirlenecek üç ismin AK Parti Genel Merkezine bildirileceğini, genel merkezde yapılacak mülakat ile ilçe başkanının belirleneceğini söyledi.

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı Kongresi'nin, 23 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

Temayül yoklamasına, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Gökakın, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve partililer katıldı.

Mustafa Çelik, Karamürsel, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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