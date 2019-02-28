Son Dakika Haberleri: Karamürsel Alp ve Kadırgası Çalıştayı

Karamürsel Alp ve Kadırgası Çalıştayı

37 dakika önce

Karamürsel Kaymakamlığı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Karamürsel Belediyesi tarafından "Karamürsel Alp ve Kadırgası Çalıştayı" yapıldı.

Karamürsel Alp ve Kadırgası Çalıştayı, System.String[]
Karamürsel Kaymakamlığı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Karamürsel Belediyesi tarafından "Karamürsel Alp ve Kadırgası Çalıştayı" yapıldı.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde yapılan çalıştayda konuşan İstanbul Üniversitesi Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bostan, ilçenin 1326 yılında Karamürsel Alp tarafından fethedildiği için buraya Karamürsel adı verildiğini belirterek, Karamürsel Alp burada tersane kurduğunu ve kendi adı ile anılacak gemiler inşa ettiğini söyledi.

Karamürsel kadırgası olarak anılan gemilerin ince yapılı, küçük gemiler olduğunu ifade eden Bostan, "Karamürsel Alp bu gemilerden kurmuş olduğu kuvvetle İstanbul'dan İzmit'e geçişleri engelledi. Körfezin girişini elinde tutuyordu. Doğu Roma, İzmit'e takviye, yardım yollamakta zorluk çekiyordu. Karamürsel'in fethi, İzmit'in fethini kolaylaştırmış ve yararlılık sağlamıştır." diye konuştu.

Çalıştayda, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özcan Gündoğdu ve Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu katılımcılara teşekkür etti.

Program, katılımcılara Karamürsel sepeti, zeytinyağı ve zeytin ikramında bulunulmasının ardından sona erdi.





Toplantıya ilçe protokolü, araştırmacılar ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:47 Kaynak: AA

İzmit, İstanbul, Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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