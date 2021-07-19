Karamürsel Belediye Başkanı, Kurban bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı - Son Dakika

BAYRAM PROGRAMI BELLİ OLDU

Karamürsel'de Kurban bayramı programı belli oldu. Programa göre bayramlaşma, bayramın ikinci günü saat 10:00 ile 11.30 arasında Öğretmenevi çay bahçesinde yapılacak. Burada Karamürsel Kaymakamı ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe protokolü, siyasi parti başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve ilçe halkıyla bayramlaşacak. Kaymakam, Belediye Başkanı, Belediye Kültür Merkezindeki bayramlaşmanın ardından Gazanfer Bilge Kimsesizler çocuk yuvasına bayram ziyaretinde bulunulacak.

CAMİLER TEMİZLENDİ

Karamürsel Belediyesi kurban bayramı öncesi ilçe müftülüğüne bağlı camilerin kapsamlı bir şekilde temizliği çalışması yapıldı.

İlçe genelinde bütün mahallelerde bulunan ibadethanelerin detaylı temizliği Karamürsel Belediyesi tarafından yürütülen program dahilinde bayrama hazır hale getirildi.