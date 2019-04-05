Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti
'den Karamürsel
Belediye Başkanı seçilen İsmail Yıldırım
mazbatasını aldı.
Karamürsel Adliyesinde düzenlenen törende Karamürsel Belediye Başkanlığına 4. defa seçilen Yıldırım ile Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelerine mazbataları Karamürsel İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hayrullah Kut tarafından verildi.
Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, en büyük temennilerinin seçimin kazasız belasız geçmesi olduğunu ifade ederek, "Adliye çalışanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Kimsenin burnu kanamadan bizlere bu günleri yaşamayı nasip etti. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah güzel günler görürüz. Hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Bu süreçte katkısı olan, emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Törene, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, MHP
Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Mazbata töreninden sonra Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri Karamürsel Hükümet
Konağı ve Atatürk
Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.