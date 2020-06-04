Karamürsel'de 14 okulun projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 14 okulun projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında kabul edildi.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, programla 5-12. sınıflardaki temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edildiğini belirterek, bu sayede sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlandığını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da bilim fuarlarının, araştırmacı bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ortaokul ve liselerden, TÜBİTAK projeleri için başvuranların oranının yüzde 100 olduğunu ifade eden Çakır, "16 ortaokul ve lisenin tamamı başvuru yapmıştı. Bu okullardan yalnızca ikisinin proje teklifleri kabul edilmedi. Bu sonuçlarla ilimizde en çok projesi kabul edilen ilçe Karamürsel oldu." diye konuştu.