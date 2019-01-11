Karamürsel'de 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı
2 saat önce
Karamürsel ilçesinde "2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı" yapıldı.
Karamürsel ilçesinde "2023 Eğitim Vizyon Çalıştayı" yapıldı.
İlçe Öğretmenevinde gerçekleştirilen çalıştaya, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Karamürsel Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim üyeleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, şube müdürleri Mehmet Durna ve Ali Ejderoğlu ile okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği başkanları, öğrenci meclis başkanları ve STK temsilcileri katıldı.
Çalıştayda, katılımcılar 5 ayrı gruba ayrılarak çalışmalarını sürdürdü.
Grupların görüş ve önerileriyle ilgili hazırlanan raporlar değerlendirilirken, toplantı genelinde hazırlanarak bakanlığa sunulacak olan 2023 Eğitim Vizyonu İl Eylem Planı çalıştay raporu konusunda da istişarede bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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