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Karamürsel'de "41 Şifa Bahçesi" projesi

29 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "41 Şifa Bahçesi" projesi kapsamında anaokulu öğrencileri, yaklaşık 4 dönümlük ormanlık alanı gezerek, doğayı ve bitkileri tanıma fırsatı buldu.

Karamürsel'de

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "41 Şifa Bahçesi" projesi kapsamında anaokulu öğrencileri, yaklaşık 4 dönümlük ormanlık alanı gezerek, doğayı ve bitkileri tanıma fırsatı buldu.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, atıl durumdayken düzenlenen 100. Yıl Meslek Teknik Anadolu Lisesi ve Anaokulu'na ait yaklaşık 4 dönümlük ormanlık alanı öğrencilerle gezdi.

Öğrenciler, anaokulu müdürü Tuğba Sezer tarafından hazırlanan "41 Şifa Bahçesi" projesini yerinde görüp, doğayı ve bitkileri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kaymakam Canbaba, projenin olumlu olduğunu belirterek, "Bu proje, öğrencilerin ormana yönelik tutumlarını belirlemek, doğayı tanımaları ve doğayla iç içe yaşabilmesi için büyük bir fırsat." dedi.

Osman Aslan Canbaba, Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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