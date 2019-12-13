Karamürsel'de 44 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamürsel'de 44 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi - Son Dakika

Karamürsel'de 44 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi

6 saat önce

Karamürsel ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 44 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Karamürsel'de 44 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi, System.String[]

Karamürsel ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 44 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.


Karamürsel Öğretmenler Evi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Türk milletini, millet yapan en önemli unsurların merhamet ve vefa duygusu olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, her yönüyle bir kahramanlık destanı olduğuna işaret eden Canbaba, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmesinde büyük rol oynayan aziz şehitlerimizi, rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Karamürsel'deki 44 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi.

Törene, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Gölükcü, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Gölcük Sosyal Hizmetleri Merkezi Müdürü Memnune Çiftçioğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli İl Başkanı Nurettin Recep Sağlık, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Arslan, daire amirleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Karamürsel, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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