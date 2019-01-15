Karamürsel'de Ahşap Bina Alev Alev Yandı
42 dakika önce
Karamürsel'de ahşap bina alev alev yandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında ahşap bir bina alev alev yandı.
Karamürsel
'de ahşap bina alev alev yandı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında ahşap bir bina alev alev yandı.
Olay akşam saatlerinde Karamürsel Çamçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahattin Fitozoğlu'na ait ahşap evin bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahşap evin çatısı sardı. Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ahşap evi komple saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre ilçelerden takviye itfaiye ekiplerinin geldiği yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri çıkan yangın hakkında inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:29 Kaynak: İHA
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