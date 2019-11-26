Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de AK Partili kadınlardan esnaf ziyareti
Son Dakika Güncel Karamürsel'de AK Partili kadınlardan esnaf ziyareti - Son Dakika

Karamürsel'de AK Partili kadınlardan esnaf ziyareti

6 saat önce

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede 25 yılın üzerinde esnaflık yapan kadınları ziyaret etti.

Karamürsel'de AK Partili kadınlardan esnaf ziyareti, System.String[]

AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede 25 yılın üzerinde esnaflık yapan kadınları ziyaret etti.


Ev ziyaretleri, mahalle toplantıları, sosyal projelerle vatandaşlarla bir araya gelen Ekin, Karamürsel'de 25 yıl ve üzerinde esnaflık yapan kadınlarla buluştu.

Kadınlara çiçek hediye eden Ekin, kadınların her alanda başarılı olabildiklerini kanıtladığını belirterek, kendilerinin esnaf kadınları ziyaret ederek onlara moral vermek, sorunlarını dinleyip çözüm yolları bulmak için onlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Kadınların ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Ekin, "Kadın isterse her şeyi başarabilir, yeter ki yapmak istesin. AK Parti olarak her zaman vatandaşın ve esnafın yanındayız. Gerek sosyal sorumluluk projeleri gerekse de esnaf ve ev ziyaretleriyle sahada olmaya devam edeceğiz."

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden kadın esnaflar da Ekin ve ekibine teşekkür etti.

Karamürsel, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti Ahmet Davutoğlu, kurucular kurulunda toplumun farklı kesimlerine yer verdi Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:31:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de AK Partili kadınlardan esnaf ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]