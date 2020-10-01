Karamürsel'de amatör denizcilik belgesi ve amatör telsizciler sınavı yapıldı - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde amatör denizcilik belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü sınavı yapıldı.

Kocaeli Liman Başkanlığı, Karamürsel Kaymakamlığı ve Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Fakültesi iş birliğiyle, Karamürsel Öğretmenevi Konferans salonunda ücretsiz amatör denizci belgesi (ADB) ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü (KMT) eğitimi verildi.

Proje kapsamında, yapılan başvuru sonucunda amatör denizcilik belgesi eğitim ve sınavı Karamürsel Öğretmenevi Konferans Salonu'nda pandemi kuralları kapsamında yapıldı.

Denizcilik uzmanı Mehmet Akif Hosanlı tarafından sınav öncesinde slayt gösterisiyle verilen eğitimin ardından sınav gerçekleştirildi.

Amatör denizcilik belgesini alan kişilerin, boyu 24 metreye kadar olan tekneleri amatör maksatlarla ulusal veya uluslararası sularda kullanma yetkisi kazanacağı belirtildi.

Kısa mesafe telsiz belgesine sahip olan vatandaşların ise hem amatör denizciler hem de gemi adamları tarafından kullanılan ve teknelerde bulunan VHF telsiz cihazı kullanma ehliyetine sahip olacağı ifade edildi.