Karamürsel'de amatör telsizciler sınavı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamürsel'de amatör telsizciler sınavı yapıldı - Son Dakika

Karamürsel'de amatör telsizciler sınavı yapıldı

6 saat önce

Karamürsel ilçesinde kamu personeline yönelik eğitimin ardından, amatör denizcilik belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü sınavı yapıldı.

Karamürsel'de amatör telsizciler sınavı yapıldı, System.String[]

Karamürsel ilçesinde kamu personeline yönelik eğitimin ardından, amatör denizcilik belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü sınavı yapıldı.

Kocaeli Liman Başkanlığı, Karamürsel Kaymakamlığı ve Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Fakültesi iş birliğiyle kamu personeline yönelik, Altınkemer Kültür Merkezi'nde ücretsiz amatör denizci belgesi (ADB) ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü (KMT) eğitimi verildi.


Proje kapsamında, yapılan başvuru sonucunda amatör denizcilik belgesi eğitim ve sınavı yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezinde yapıldı.


Liman Başkanlığı yetkililerince, yaklaşık 250 katılımcıya sınav öncesinde slayt gösterisiyle verilen eğitimin ardından sınav gerçekleştirildi.

Amatör denizcilik belgesini alan kişilerin, boyu 24 metreye kadar olan tekneleri amatör maksatlarla ulusal veya uluslararası sularda kullanma yetkisi kazanacağı belirtildi.

Kısa mesafe telsiz belgesine sahip olan vatandaşların ise hem amatör denizciler hem de gemi adamları tarafından kullanılan ve teknelerde bulunan VHF telsiz cihazı kullanma ehliyetine sahip olacağı ifade edildi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yaptığı açıklamada, "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yüzlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği deniz kazasının yıl dönümünde denizcilik ile ilgili bilinci artırmak ve "denizci devlet denizci millet" ilkesini yaymak amacıyla böyle bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Denizcilik, Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı
Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Rus savaş gemisi içindeki askerlerle İstanbul Boğazı'ndan geçti

Son Dakika Haberleri
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:39:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karamürsel'de amatör telsizciler sınavı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]