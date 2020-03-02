Karamürsel'de amatör telsizciler sınavı yapıldı - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde kamu personeline yönelik eğitimin ardından, amatör denizcilik belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü sınavı yapıldı.

Kocaeli Liman Başkanlığı, Karamürsel Kaymakamlığı ve Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Fakültesi iş birliğiyle kamu personeline yönelik, Altınkemer Kültür Merkezi'nde ücretsiz amatör denizci belgesi (ADB) ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü (KMT) eğitimi verildi.



Proje kapsamında, yapılan başvuru sonucunda amatör denizcilik belgesi eğitim ve sınavı yaklaşık 250 kişinin katılımıyla Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezinde yapıldı.



Liman Başkanlığı yetkililerince, yaklaşık 250 katılımcıya sınav öncesinde slayt gösterisiyle verilen eğitimin ardından sınav gerçekleştirildi.

Amatör denizcilik belgesini alan kişilerin, boyu 24 metreye kadar olan tekneleri amatör maksatlarla ulusal veya uluslararası sularda kullanma yetkisi kazanacağı belirtildi.

Kısa mesafe telsiz belgesine sahip olan vatandaşların ise hem amatör denizciler hem de gemi adamları tarafından kullanılan ve teknelerde bulunan VHF telsiz cihazı kullanma ehliyetine sahip olacağı ifade edildi.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yaptığı açıklamada, "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yüzlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği deniz kazasının yıl dönümünde denizcilik ile ilgili bilinci artırmak ve "denizci devlet denizci millet" ilkesini yaymak amacıyla böyle bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.