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Karamürsel'de asayiş uygulaması

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, güvenlik tedbirleri kapsamında geçen hafta yapılan uygulamalarda denetlenen 520 araç sürücüsüne 280 bin lira idari para cezası uygulandı.

Karamürsel'de asayiş uygulaması, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, güvenlik tedbirleri kapsamında geçen hafta yapılan uygulamalarda denetlenen 520 araç sürücüsüne 280 bin lira idari para cezası uygulandı.


İlçe genelinde geçen hafta yapılan uygulamalarda, 12 bin 350 kişinin kimlik bilgileri kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Drone destekli yapılan uygulamalarda denetlenen 4 bin 755 araçtan 520'sinin sürücüsüne 280 bin lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonlarda ayrıca 2 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 11 uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 kişi hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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