Karamürsel'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği yapıldı - Son Dakika

Karamürsel'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Karamürsel Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik Atatürk anıtı önünden başladı.

Motorsuz araç kullanımına dikkat çekilen etkinlikte katılımcılar, Ereğli Mahallesi'ne kadar bisiklet sürdükten sonra turu başlangıç noktasına dönerek tamamladı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, vatandaşları bisiklet ve elektrikli araç kullanımına teşvik etmek, mümkün olduğunca trafikten arındırmak istediklerini söyledi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılan etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Çetin Yıldız, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.