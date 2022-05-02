Karamürsel'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Karamürsel'de bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 13:11
Karamürsel'de bayramlaşma programı düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Jandarma Astsubay Faruk Kıraslan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Ali Osman Aydın, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Asbaşkanı Ahmet Taşçı, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar bayramlaştı.

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Ramazan Bayramı, Karamürsel, Hisarcık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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