Karamürsel'de "Çanakkale Şehitlerine Vefa ve Dua" programı düzenlendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Şehitlerine Vefa ve Dua" programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü ve Karamürsel Din Görevlileri Derneğince Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ve Karamürsel Din Görevlileri Başkanı Fazlı Biçer, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra Çanakkale şehitleri için okunan 435 hatmi şerifin duası gerçekleştirildi.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut, ilçe meclis üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.