Karamürsel'de çatıdan düşen yavru martı itfaiye ekiplerince yuvasına bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin çatısından kaldırıma düşen yavru martı, itfaiye ekiplerince yuvasına yerleştirildi.
4 Temmuz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir evin çatısındaki yuvadan kuş düştüğünü gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karamürsel İtfaiye Müfrezesi ekiplerince kontrolü yapılan yavru martı, merdivenli araç yardımıyla yuvasına bırakıldı.
Kaynak: AA
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