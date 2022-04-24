Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu - Son Dakika
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Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu

24.04.2022 18:07

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde deniz yüzeyinde kirlilik görüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde deniz yüzeyinde kirlilik görüldü.

Karamürsel'de sahilde yürüyüş yaparken kirliliği fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Karamürsel sahilinde vakit geçiren vatandaşlar, karşıdan yavaş yavaş ince bir şerit halinde bir tabakanın geldiğini bildirdi.

Bu arada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından kirli tabakadan örnek alınarak incelenmek üzere TÜBİTAK MAM'a gönderildiği, sonuçların beklendiği öğrenildi.

Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu
Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu
Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu
Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu
Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamürsel'de deniz yüzeyinde kirlilik oluştu - Son Dakika


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