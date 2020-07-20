Karamürsel'de drone destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde drone desteğiyle yapılan uyuşturucu operasyonunda orman içine ekili bin 43 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri iş birliğinde drone desteğiyle yapılan çalışmada, Avcı Mahallesi Büyükdüz mevkisi ormanlık alan içerisinde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi.



Ekipler düzenlediği operasyonda bin 43 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Söküm işlemi yapılan kenevirler, ekiplerce imha edildi.

Ekipler, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.