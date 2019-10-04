Karamürsel'de

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe, İlçe Sağlık Müdürü Ferhan Uğur, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Atatürk Ortaokulu Müdürü Mustafa Şahin, öğretmenler, öğrenciler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.



Ellerinde dövizler ve pankartlar taşıyan vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı, bir grup öğrenci ise bisikletleriyle yürüyüşe eşlik etti.

Atatürk Anıtı önünde toplanan öğrencilerin, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından beden kitle indeksi ölçümleri yapıldı.

Geleneksel çocuk oyunlarının oynatılması ve yapılan yarışmalarla etkinlik sona erdi.

İlçe Sağlık Müdürü Ferhan Uğur, yaptığı açıklamada, yürüyüşün, tüm yaştaki bireyler için en yaygın en kolay uygulanabilen aktivite olduğunu belirtti.

Uğur, şunları söyledi:

"Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarını dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Yürüyüşü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Gün içerisinde toplu taşıma aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden bir iki durak önce inip, yürüyebilir veya aracınızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Size en yakın belediyelere ait yürüyüş yollarından veya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü' ne ait spor tesislerinden faydalanabilirsiniz. Tek başınıza egzersiz yapmaktan hoşlanmıyorsanız, arkadaşlarınızla yürüyüş grupları oluşturabilirsiniz. Yürüyüşü ailece birlikte zaman geçireceğiniz keyifli bir aktiviteye dönüştürebilirsiniz."