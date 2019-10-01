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Karamürsel'de "Durakta Matematik" Projesi

1 saat önce

Karamürsel ilçesinde, matematiğin sevdirilmesine yardımcı olmak amacıyla "Durakta Matematik" Projesi uygulamaya konuldu.

Karamürsel'de

Karamürsel ilçesinde, matematiğin sevdirilmesine yardımcı olmak amacıyla "Durakta Matematik" Projesi uygulamaya konuldu.


Proje, Karamürsel Necdet Calp İlkokul Müdürü Lokman Acar, öğretmenler Nilay Taşdemir ve Zeynep Derici tarafından yürütülüyor.

Okul müdürü Acar, projeyle fobi olarak görülen matematiği hobiye dönüştürmeyi amaçladıklarını dile getirerek, öğrencilerin kısa bir süre de olsa durakta beklerken matematikle ilgili bilgiler edinebileceğini belirtti.

Öğretmenlerden Taşdemir, Osmaniye Karacaoğlan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Mukaddes Karip'in çizimleriyle başlatılan projeyle çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerinin sağlanacağını kaydetti.

Okul olarak projeyi kendi oluşturdukları durakta yaptıklarını ifade eden Taşdemir, 81 ilden öğretmenlerin de katıldığı projeye Romanya, Almanya ve Arnavutluk'un da katıldığını bildirdi.

Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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