Karamürsel'de "Ekilmeyen Tarım Arazisi Kalmasın" projesi başlatıldı - Son Dakika

Karamürsel Kaymakamlığınca başlatılan "Ekilmeyen Tarım Arazisi Kalmasın" projesinde uygulama aşamasına geçildi.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fulacık Mahallesi'nde tıbbi aromatik bitkiler, lavanta, kekik, papatya ve melisa otu üretiminin hayata geçirildiğini, bazı parsellerde de ceviz, Trabzon hurması ve asma gibi meyvecilik türleri için toprak hazırlıkları yaptırıldığını bildirdi.

Projeyle, ilçede kullanılmayan toprakları kullanmak ve Karamürsel'i eskiden olduğu gibi üretim merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Canbaba, adım atarak bu konuda çalışmaları başlatmak, sektörde üretim zincirinin daha etkin, uygun ve sağlıklı şartlarda ürünlere kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını kaydetti.

Canbaba, ilçenin sahip olduğu tarımsal faaliyete uygun arazilerin üretim sürecine dahil edilmesiyle bölgesel anlamda tarımsal üretim miktarının artırılmasının yanı sıra hane halkı gelirlerinin de artacağını, hane halkının refah düzeyinin olumlu yönde etkileneceğini sözlerine ekledi.