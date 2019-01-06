Karamürsel'de El Ele Derneği Kuruldu

Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde El Ele Derneği kuruldu.
Dernek başkan Melih Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkınmaya destek vermek için faaliyet yürüteceklerini söyledi.
Derneğin kurulmasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyenlere teşekkür eden Mercan, çeşitli alanlarda ilçede çalışmalar yapacaklarını kaydetti.
Mercan başkanlığındaki derneğin yönetim kurulu üyeleri Hasan Kaya
, Ahmet Bakar, Yunus Yılmaz, İbrahim Asri ve Ahmet Ulukut'tan oluşuyor.