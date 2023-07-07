Karamürsel'de Elektrik Sayacı Okuma Personeli Köpek Saldırısına Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Karamürsel'de Elektrik Sayacı Okuma Personeli Köpek Saldırısına Uğradı

Karamürsel'de Elektrik Sayacı Okuma Personeli Köpek Saldırısına Uğradı

07.07.2023 15:24

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir villanın bahçesinde elektrik sayacı okuma personeli köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan personel hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde elektrik sayacı okuma personeli, bir villanın bahçesinde bulunan köpeğin saldırması neticesinde ağır yaralandı.

Olay, dün Valideköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D.'ye, elektrik sayacı okumak için gittiği villanın bahçesinde köpek saldırdı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karamürsel'de Elektrik Sayacı Okuma Personeli Köpek Saldırısına Uğradı - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Arda Güler: Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı
15:45 Arda Güler'e tarihi basın toplantısında olay Ali Koç sorusu! Çok net cevap verdi
15:27 Ünlü şarkıcı Ricky Martin ve Jwan Yosef boşanıyor
15:23 Ünlü şarkıcı Ricky Martin ve Jwan Yosef boşanıyor
15:20 Real Madrid formasını ilk kez giyen Arda Güler, armayı öperek poz verdi
15:16 Arda Güler, Real Madrid formasını giydi! İlk işi armayı öpmek oldu
15:12 CHP, ek MTV düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak
15:07 Ek MTV düzenlemesi CHP'yi ayağa kaldırdı! Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklar
14:51 Bir anda yola atlayan başıboş köpek kazaya neden oldu! O anlar kamerada
14:46 Başıboş köpeğin sebep olduğu trafik kazası kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 16:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: Karamürsel'de Elektrik Sayacı Okuma Personeli Köpek Saldırısına Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement