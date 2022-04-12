Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Bir restoranda gerçekleştirilen iftar programında, emniyet mensupları bir araya geldi.
Programda, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun yaptırdığı duayla program son buldu.
Programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İl Emniyet Müdür yardımcıları Haluk Karadağ, Oğuz Işık, Erdal Aydınlık, Karamürsel Polis Derneği Başkanı Murat Sağır, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, komiserler, şehit aileleri ve polis memurları katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de emniyet mensupları iftarda buluştu - Son Dakika