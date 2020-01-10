Karamürsel'de

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Nazmi Oğuz Ortaokulu tarafından etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Törende konuşan okul müdürü Bilal Demir, enerjinin günümüzdeki önemine değinerek, enerjinin insanın hareketlerinde, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğunu belirterek, bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılmasının insan geleceğini olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Program, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerle devam etti.

İlçe genelinde yapılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol tarafından verildi.