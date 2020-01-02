Karamürsel'de engelli aileleri için el sanatları kursu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamürsel'de engelli aileleri için el sanatları kursu açıldı - Son Dakika

Karamürsel'de engelli aileleri için el sanatları kursu açıldı

6 saat önce

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğince, üyeleri ve eğitimdeki çocuklarını bekleyen aileler için el becerileri kursu açıldı.

Karamürsel'de engelli aileleri için el sanatları kursu açıldı, System.String[]

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğince, üyeleri ve eğitimdeki çocuklarını bekleyen aileler için el becerileri kursu açıldı.

Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi destekli kursun açılışında konuşan Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, üyelerinin ailelerine yönelik başlattıkları projede, Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri Sülbiye Kurtuluş ve Mine Bayraktar'ın el sanatları ve nakış eğitimi vereceğini bildirdi.

Projeyi "Engelli olmak üretememek değildir" sloganıyla başlattıklarını hatırlatan Tiryaki, 25 engelli üyenin ailelerinin eğitimdeki çocuklarını beklerken bir şeyler öğrenerek, üretim yapabileceğini kaydetti.

Tiryaki, engelli kursiyerlerle ailelerinin ürettiği ürünleri bir sergiyle Karamürselliler'in beğenisine sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Halk Eğitimi Merkezi, Hatice Çarpar, Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen yolu kapattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı

Son Dakika Haberleri
18:46 Yargıtay, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu... - Son Dakika
18:42 Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "dış müdahale" tepkisi - Son Dakika
18:42 Çorum'da kamyoncular kontak kapattı - Son Dakika
18:40 Tren Kütüphanesi için alınan güvenlik önlemi dikkat çekti - Son Dakika
18:37 Boludağı'nda kartpostallık kar ve sis manzarası - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 18:51:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karamürsel'de engelli aileleri için el sanatları kursu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]