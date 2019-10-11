Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Erasmus programı tanıtıldı
Son Dakika Güncel Karamürsel'de Erasmus programı tanıtıldı

Karamürsel'de Erasmus programı tanıtıldı

1 saat önce

Karamürsel ilçesinde, Erasmus Plus programının tanıtımı yapıldı.

Karamürsel'de Erasmus programı tanıtıldı, System.String[]

Karamürsel ilçesinde, Erasmus Plus programının tanıtımı yapıldı.

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya,Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Asım Yağçı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdan Ofisi Başkanı Öztekin Kaşukci, Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamza Şahin ve öğretmenler katıldı.

Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım, yaptığı konuşmada, Erasmus programı hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, şunları söyledi:

"2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+Plus programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+Plus programı, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır.

Erasmus kapsamında okulumuzdan bir çok öğrenci ve öğretmen yurt dışına gitti. Okulumuz, 4 Avrupa Birliği Projesini başarıyla tamamladı. Yaptığı bu proje çalışmaları ile öğrenci ve öğretmenlerimizin Avrupa kültürünü tanımasına, okullar arası ortaklıklar ile birlikte çalışma imkanlarını kazanmalarına katkıda bulundu. 2019-2021 yolları arasında yürüteceğimiz Erasmus projeleri ile birlikte bir çok öğrencimizin hayallerini gerçekleşmesine katkıda bulunacağız. Proje kapsamında okulumuza gelecek olan yabancı misafirlerimize Karamürsel'imizi ve kültürümüzü tanıtmaktan büyük mutluluk duyacağız."

Daha sonra Erasmus proje öğretmenlerinden Ayşegül Bağcıladık, Ali Kolayel ve Ahmet San, Erasmus+Plus programı hakkında sunum yaptı.

Anadolu Lisesi, Karamürsel, Erasmus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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