Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Ev Yangını

Karamürsel'de Ev Yangını

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yalakdere Mahallesi'nde Doğan Kılıç'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Kılıç, son anda evden çıkarak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı sanılan yangında, ahşap ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:26 Kaynak: AA

Doğan Kılıç, Kocaeli, Karamürsel, Güncel
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