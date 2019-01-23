Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Ev Yangını

Karamürsel'de Ev Yangını

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.


Alınan bilgiye göre, Ereğli Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan M.S'ye ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle mutfakta hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:57 Kaynak: AA

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