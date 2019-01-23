Karamürsel'de Ev Yangını

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.





Alınan bilgiye göre, Ereğli Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan M.S'ye ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.



Yangın nedeniyle mutfakta hasar meydana geldi.

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