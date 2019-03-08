Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Ev Yangını

Karamürsel'de Ev Yangını

40 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde Asım Demirtaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:56 Kaynak: AA

Kocaeli, İtfaiye, Karamürsel, Güncel
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