Karamürsel'de Ev Yangını
40 dakika önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akpınar
Mahallesi'nde Asım Demirtaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:56 Kaynak: AA
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