Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Ev Yangını: 2 Yaralı

Karamürsel'de Ev Yangını: 2 Yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel içinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karamürsel'de Ev Yangını: 2 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel içinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay gece saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel Kayacık Mahallesi Halil İbrahim Erdem Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin oturma odasında koltuğun tutuşması sonucu başlayan yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen Özlem Muradi(31) ile annesi Gülten Gündoğan (70), komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken dumandan etkilenen anne ve kızı,ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:08 Kaynak: İHA

Kayacık, Kocaeli, Karamürsel, 3. Sayfa
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