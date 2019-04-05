Karamürsel'de Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.
Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadını takibe aldı. Polis
ekiplerince Kazakistan
uyruklu A.Y. (29) ve D.K. (23) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bölgede benzer olayların önlenmesi adına denetimlerin devam ettiği belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:20 Kaynak: AA
Başka Bir Kadınla Gördüğü Erkek Arkadaşını Sokak Ortasında Bıçakladı! Kamera Kayıttaydı
Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı
Otobüste Kadınları Öldüresiye Dövdüler
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı