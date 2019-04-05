Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Fuhuş Operasyonu

Karamürsel'de Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.

Karamürsel'de Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadını takibe aldı.

Polis ekiplerince Kazakistan uyruklu A.Y. (29) ve D.K. (23) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bölgede benzer olayların önlenmesi adına denetimlerin devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:20 Kaynak: AA

Kocaeli, Karamürsel, Güncel
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