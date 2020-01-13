Karamürsel'de "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karamürsel'de 'Gebe Bilgilendirme Sınıfı' oluşturuldu - Son Dakika

Karamürsel'de "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" oluşturuldu

6 saat önce

Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sezaryen doğumların önüne geçmek, anneleri normal doğuma teşvik etmek için "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı.

Karamürsel'de

Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sezaryen doğumların önüne geçmek, anneleri normal doğuma teşvik etmek için "Gebe Bilgilendirme Sınıfı" açıldı.

4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 1 No'lu Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen açılış törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, diğer ilgililer ve sağlık personeli ile vatandaşlar katıldı.

İl Sağlık Müdürü Ergüney, Türkiye'deki gelişmişlik kriterlerinin en başında anne ve bebek sağlığı olduğuna işaret ederek, "Anne ve bebek sağlığı konusunda her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. İlimizde bebek dostu olmayan kamu hastanemiz yok. Birkaç tane özel hastane var. Onların da bebek dostu hastanesi olması için her türlü çalışmayı yürütüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından "Gebe Bilgilendirme Sınıfı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Karamürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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