Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Geri Dönüşüm Çalışmaları

Karamürsel'de Geri Dönüşüm Çalışmaları

19 dakika önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Karamürsel Ele Ele Derneğinin başlattığı proje kapsamında berberler atık jiletleri geri dönüşüme gönderecek.

Karamürsel'de Geri Dönüşüm Çalışmaları, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Karamürsel Ele Ele Derneğinin başlattığı proje kapsamında berberler atık jiletleri geri dönüşüme gönderecek.


Karamürsel'de bulunan derneklere kullanılmış jiletlerin toplanması amacıyla kutular dağıtıldı.

Karamürsel Ele Ele Derneği Başkanı Melih Mercan, projeyle doğayı ve sokak hayvanlarını korumayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Projedeki amacımız, çöpe atılan jiletler yüzünden çöpte yiyecek arayan hayvanların, geri dönüşümde çalışan ve çöpten kağıt toplayan insanların yaralanmalarının önüne geçmekti. Berberler, kullandıkları jiletleri çöpe atmayarak özel kutularda biriktiriyorlar. Belirli aralıklarla bu kutular boşaltılarak jiletler geri dönüşüm yoluyla tekrar ekonomiye kazandırılıyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Kocaeli, Karamürsel, Güncel
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