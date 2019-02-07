Karamürsel'de "Günümüz Ahlaki Değerleri" Söyleşi

Karamürsel
ilçesinde "Günümüz Ahlaki Değerleri" söyleşisi düzenledi.
Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti tarafından Karamürsel İlim Yayma Vakfı yeni binasında gerçekleştirilen söyleşiye, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım
, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Akçakoca
Karamürsel İmam Hatip Anadolu Lisesi
öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Hasan Taşkan, programa katılan herkese teşekkür ederek, bu tür programların devam edeceğini belirtti.
Prof. Dr. Hamdi Döndüren
ise günümüzdeki ahlaki değerlere değindi.
Ahlak kelimesinin birçok anlamı olduğunu vurgulayan Döndüren, şunları söyledi:
"Mesela huy, töre, doğuştan gelen özellik, toplum içerisinde uyulması gereken kural bu anlamlardan belli başlılarıdır. Ancak bizim bildiğimiz ahlak, hani şu babamızın bize bizim de çocuklarımıza en büyük miras olarak bıraktığımız, bırakacağımız şey insanı iyiye, güzele ve olumlu davranışlara yönlendiren ahlaktır. Kısaca ahlak bizim hayatımızdır. Bazıları der ki ahlak konusunda farklı bakış açıları vardır. Bunlar, bir güzel ahlak bir de kötü ahlaktır. Fakat şunu bilmezler ki kötü ahlak diye bir şey yoktur, onun adı apaçık ahlaksızlıktır. Güzel ahlaklı olmanın dinimizde de çok önemli bir yeri vardır. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de güzel ahlakı ile övülmüştür. Bizler de davranışlarımızı, hal ve hareketlerimizi önce ahlak yönünden ele alıp değerlendirmeli ve işlerimizi bu doğrultuda yapmalıyız. Hayatınız boyunca güzel ahlaklı insanlarla karşılaşmanız dileğiyle."