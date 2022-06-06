Karamürsel'de halk eğitimi kursiyerleri hazırladıkları ürünleri sergiledi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerlerce hazırlanan ürünler sergilendi.
Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Öğretmenevi Çay Bahçesi'nde açılan sergide, kursiyerlerin ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Sergiye ilgi gösteren vatandaşlar, ürünleri inceleyerek usta öğreticilerden bilgi aldı.
Çalışmaları çok beğendiğini dile getiren 82 yaşındaki ziyaretçi Nermin Dinç, AA muhabirine, ilerleyen yaşına rağmen gelecek dönem kurslara katılmayı düşündüğünü kaydetti.
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