Karamürsel'de hayvan barınağı projesi

Karamürsel Belediyesince yapılması planlanan hayvan barınağının temeli atıldı.

Kayacık Mahallesi Karayolları Şubesi yanındaki alanda düzenlenen temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, proje hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Burası sadece sahipsiz sokak hayvanlarının değil, tüm hayvanların bakım yeri olacak. Yaşam hakkının insanlar için değil, hayvanlar için de önemli olduğu bilincinden hareketle sokak hayvanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sokakta yaşayan ve bakıma muhtaç hayvanlarımız için yapılacak bu barınak, hayvan haklarına uygun olarak faaliyet gösterecek. Bu barınakta, hem hayvanlarımızın bakımını üstleneceğiz, hem de onları sahiplendirebilmek için çaba göstereceğiz."

Daha sonra yapılan duanın ardından hayvan barınağının ilk betonu protokol tarafından atıldı.



Törene, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, CHP İlçe Başkanı Suat Ülkü, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.