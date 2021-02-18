Karamürsel'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karamürsel'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

18.02.2021 17:31

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde balkon camını kırarak girdikleri 2 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde balkon camını kırarak girdikleri 2 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Karaahmetli Mahallesi'nde 2 eve balkon camlarını kırarak giren 2 kişi, 3 televizyon, 1 kamera kayıt cihazı, 1 çamaşır makinesi, 1 elektrikli süpürge, 1 halı, 1 battaniye, 1 ütü, 1 radyo, 1 CD oynatıcı, 1 uydu alıcı cihazı ve evde bulunan güvenlik kameralarını çaldı. Çaldıkları eşyaları battaniyeye sardıktan sonra dışarıya çıkan hırsızlar, çevredeki vatandaşların kendilerini fark etmesi üzerine geldikleri araca binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık şüphelisi H.T. ve İ.E'yi Karaahmetli Mahallesi'ne 3 kilometre mesafedeki Oluklu mevkiinde yakaladı. Şüphelilerden H.T.'nin üst aramasında cebinden hırsızlık yapılan evden alındığı tespit edilen sıvı sabun bulundu. İ.E.'nin ise Bursa Orhangazi Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinden gelerek Karamürsel'de hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
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Karaahmetli, Karamürsel, Bursa, Radyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamürsel'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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