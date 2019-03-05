Karamürsel'de Hurda Araç Yandı
1 saat önce
Karamürsel İlçesinde bir bahçede bulunan hurda araç yandı.
Karamürsel
İlçesinde bir bahçede bulunan hurda araç yandı.
Alınan bilgiye göre, Dereköy
Mahallesi Hamza Yarlikaya Sokak'ta bir bahçede bulunan Sabahattin Kutlu'ya ait hurda otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç
sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Otomobil tamamen yandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:02 Kaynak: AA
Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı
Son Dakika! NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin
Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu
Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti