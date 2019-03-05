Son Dakika Haberleri: Karamürsel'de Hurda Araç Yandı

Karamürsel'de Hurda Araç Yandı

1 saat önce

Karamürsel İlçesinde bir bahçede bulunan hurda araç yandı.

Karamürsel'de Hurda Araç Yandı, System.String[]
Karamürsel İlçesinde bir bahçede bulunan hurda araç yandı.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Hamza Yarlikaya Sokak'ta bir bahçede bulunan Sabahattin Kutlu'ya ait hurda otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araç sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otomobil tamamen yandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Dereköy, Karamürsel, Araç, Güncel
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